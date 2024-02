“Rino Gaetano”: al Museo di Roma in Trastevere la prima mostra dedicata al geniale artista

La mostra intitolata a Rino Gaetano sarà ospitata – fino al prossimo 28 aprile 2024 – dal Museo di Roma in Trastevere, quartiere tanto amato dal cantautore calabrese che elesse la città di Roma a sua seconda casa. La capitale intende così rendere omaggio all’eclettico artista che perse tragicamente la vita il 2 giugno del 1981, all’età di appena trentun anni, in seguito ad un incidente stradale. Nonostante siano trascorsi più di quarant’anni dalla sua prematura scomparsa, i testi delle sue canzoni ci sorprendono ancora per la loro grandissima attualità e continuano ad essere fortemente apprezzati anche dalle nuove generazioni.

L’ironia è sempre stata la sua arma per portare avanti importanti tematiche collettive, rendendo così la sua musica un potente strumento di denuncia sociale. È questo il caso di motivi apparentemente leggeri e scanzonati come “Nuntereggae più”, “Ma il cielo è sempre più blu”, “Berta filava” e “Sfiorivano le viole”.

Il percorso espositivo ripercorre, non solo la carriera artistica di Rino Gaetano, ma anche il suo vissuto privato grazie all’esposizione di una serie di oggetti personali che, per l’occasione, sono stati dati in prestito dalla sorella Anna. Tra fotografie, cartoline, quaderni di appunti, raccolte di dischi e strumenti musicali spiccano i suoi stravaganti abiti di scena: come la tuba nera, regalo dell’amico Renato Zero, con cui si presentò nel 1978 sul palco del Festival di Sanremo e l’accappatoio che indossò, nell’estate dello stesso anno, durante la sua esibizione al Festivalbar.

In programma anche una serie di mini concerti acustici che saranno realizzati da Alessandro Gaetano (nipote del cantante), in trio con la Rino Gaetano Band e con Diana Tejera (le cui date saranno pubblicate sul sito del museo che ospita l’esposizione www.museodiromaintrastevere.it).

La mostra, curata da Alessandro Nicosia ed Alessandro Gaetano, è stata promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali ed organizzata e realizzata dall’agenzia C.O.R. Creare Organizzare Realizzare.

“RINO GAETANO”

DOVE: Museo di Roma in Trastevere – piazza S. Egidio 1/b;

Museo di Roma in Trastevere – piazza S. Egidio 1/b; QUANDO: fino al 28 aprile 2024;

fino al 28 aprile 2024; ORARI: dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso lunedì 1° maggio;

dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00; la biglietteria chiude un’ora prima. Chiuso lunedì 1° maggio; INFO: www.museodiromaintrastevere.it

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati