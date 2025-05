Rinviata a data da destinarsi l’inaugurazione della prima casa dell’acqua nel municipio V

Incredibile ma vero, oggi, giovedì 15 maggio 2025, c’era mezzo municipio, dal presidente Caliste agli assessori Lostia e Scalia, per passare all’Assessore comunale ai LLPP Ornella Segnalini, al presidente della commissione Ambiente Palmieri, ai consiglieri municipali Pietrosanti, Orlandi, Marocchini, il direttore del Municipio ditt. Loccaso e funzionari e tecnici di Acea.

Le prove erano già state fatte alcuni giorni fa e tutto era perfetto e funzionante, stamattina però al taglio del nastro una amara sorpresa… ignoti si erano intrufolati nella cabina elettrica Acea e con mani esperte hanno trafugato il cavo elettrico dei Servizi facendo mancare l’energia necessaria per il funzionamento dell’importante bene pubblico.

Tutto è rimandato e speriamo solo di alcuni giorni, dopo finalmente i cittadini potranno utilizzare un servizio che contribuirà anche a far quadrare i bilanci di tante famiglie.

Oltre a questa il V municipio ha anche deciso per l’installazione di altre tre case dell’acqua ma al momento non è dato sapere dove e quando.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.