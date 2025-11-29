Rione Monti, 56enne pestato e rapinato della collanina d’oro. 18enne finisce nei guai

La serata era appena calata su via dei Capocci, nel cuore del Rione Monti, quando un uomo di 56 anni è stato improvvisamente assalito alle spalle. Un attacco fulmineo, violento, in una strada che a quell’ora inizia a svuotarsi.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Roma Piazza Venezia, il malvivente — un giovane di 18 anni, marocchino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine — si sarebbe avvicinato senza dire una parola, strappando di colpo la collanina d’oro dal collo della vittima. Poi, per assicurarsi la fuga, avrebbe iniziato a colpire il 56enne con ripetuti pugni al volto.

L’uomo ha reagito, ne è nata una colluttazione violenta che ha attirato l’attenzione di alcuni residenti e di una pattuglia in transito.

Sono stati proprio i Carabinieri a intervenire in pochi istanti, bloccando il giovane mentre tentava ancora di divincolarsi.

Sul posto è arrivato anche il personale del 118: entrambi, aggressore e vittima, sono stati trasportati in ospedale.

Il 56enne è stato portato al policlinico Umberto I, il 18enne al San Giovanni, dove sono stati medicati per le contusioni riportate nella colluttazione.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato in possesso di 1,7 grammi di hashish ed è stato anche segnalato alla Prefettura. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di rapina.

La collanina, recuperata poco dopo, è stata riconsegnata al legittimo proprietario.

