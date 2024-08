Riparte Stravilla! Bonelli Playground il 1° settembre a Villa Bonelli

Dopo una breve pausa a settembre torna Stravilla! Bonelli Playground, il festival di teatro, nuovo circo, musica e laboratori a cura dell’Associazione Disambigua APS. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

L’appuntamento è a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1) il 1 settembre per una domenica dedicata ai bambini con una doppia replica, alle 11.00 e alle 16.30, dello spettacolo di clown e magia It’s magic con Eleonora Cirulli. Maga Mary è alle prese con la sua casa, sta cercando di tenerla in ordine e pulita, ma poco a poco si ritrova a vivere in un mondo magico dove ogni cosa si trasforma e diventa stupore. Nell’incontro con il pubblico rivela il suo potere di maga e la gioia della condivisione.

Stravilla! Bonelli Playground prosegue tutti i weekend fino al 22 settembre 2024 a Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 – Roma). Gli eventi sono gratuiti. Per informazioni: 392 8274721 – associazionedisambigua@gmail.com

Il programma completo al link www.parcobonelli.it/stra-villa-bonelli-play-ground/

Il progetto, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico biennale “Estate Romana 2023-2024” curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato in collaborazione con SIAE

Dal 21 giugno al 22 settembre 2024

Stravilla! Bonelli Playground

Villa Bonelli (Via Camillo Montalcini, 1 – Roma)

Fermata Treno Stazione di Villa Bonelli – Fermata Autobus 711

INGRESSO LIBERO

Per info: 392 8274721 – associazionedisambigua@gmail.com

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/parcobonelli

Profilo Instagram: www.instagram.com/parcobonelli/

Web Site: https://www.parcobonelli.it/

