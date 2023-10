Riprendono al “Gabriella Ferri” le lezioni del prof. Antonio Saccà

Riprendono, da lunedì 16 ottobre 2023, dalle ore 17.30, presso il centro culturale Gabriella Ferri di Roma (ingresso da via delle Cave di Pietralata 76 e via G. Galantara 7, nelle immediate vicinanze di largo A. Beltramelli), le lezioni del prof. Antonio Saccà, che tanto successo avevano ottenuto precedentemente.

Si tratta, al momento, di 6 lezioni di “Letteratura italiana del XX secolo“, che si terranno a lunedì alternati, dal 16 ottobre al 19 dicembre, dalle ore 17.30 in poi, prendendo spunto dal suo ultimo libro “Ho vissuto la vita – Ho vissuto la morte” (Armando editore).

La letteratura italiana degli anni ’60-’70 e i suoi contributi alla trasformazione sociale. Un viaggio tra letteratura e società.

Questa settimana si parlerà “Alberto Moravia, tra indifferenza e tentativi di azione”.

Poi, si proseguirà con V. Pratolini, C. Levi, P.P. Pasolini, I. Calvino, E. Morante ed altri ed altre ancora.

Gli eventi sono organizzati in collaborazione con l’Associazione culturale Psicoanalisi Contro Compagnia teatrale Sandro Gindro (Presidente Francesco Pezzella) e con il patrocinio del Municipio di Roma IV.

(In allegato, la locandina dei singoli argomenti).