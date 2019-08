Riprendono dal 30 agosto le attività sportive all’interno del Cine Village Talenti

L’impegno per la promozione dello sport di cittadinanza del CONI Lazio non si ferma. Da stasera 30 agosto 2019, infatti, riprendono le attività sportive all’interno del Cine Village Talenti, la rassegna cinematografica che da due mesi si sta svolgendo nel Parco Talenti. Oggi e domani, dalle 20 a tarda sera, nell’area sportiva si potranno praticare tennis tavolo, laser run e scacchi.

Il progetto “Coni e Regione, Compagni di Sport”, torna a pieno regime. Dopo la ripresa di fine agosto alla notte bianca dello sport di Caprarola, domenica prossima, 1 settembre, a Pontinia, in provincia di Latina, si svolgerà una tappa di “Sport in Piazza”, il classico appuntamento che consente ai cittadini di vivere una giornata all’insegna dello sport e della socializzazione all’aria aperta.

Domenica prossima, dunque, il CONI Lazio allestirà, dalle 15 alle 21, un villaggio multi sportivo aperto a tutti dove si potranno praticare gratuitamente 18 discipline sportive seguiti da istruttori federali, degli Enti di promozione sportiva e delle associazioni sportive del territorio coinvolte per l’evento. Il villaggio sarà allestito in Piazza Indipendenza, che sarà trasformata in una grande palestra a cielo aperto con le strutture per praticare rugby, calcio, danza, taekwondo, ginnastica, judo, pallavolo, kickboxing, twirling, scherma, pallacanestro, pallamano, pattinaggio, aeromodellismo, canottaggio, cricket, pesca sportiva e scacchi. Un’offerta sportiva ampia che coinvolgerà l’intera cittadinanza in una giornata unica nel suo genere per il comune pontino.