“Ripristinata legalità al Mercato Talenti”

“Grazie al prezioso sostegno e contributo dei tanti residenti che ci hanno segnalato il disagio, questa mattina la polizia di stato e i vigili urbani hanno effettuato un nuovo blitz nel mercato abusivo di Talenti, mettendo sotto sequestro un’ingente quantità di merce contraffatta. Il materiale, che comprendeva generi alimentari, sigarette, abbigliamento e altri prodotti, ammontava a circa 140 metri cubi. L’AMA è intervenuta per il ritiro e lo smaltimento”.

“L’operazione rappresenta un nuovo colpo inferto a quello che da tempo viene definito un nodo critico per la sicurezza e la legalità del quartiere”, lo dichiarano in una nota congiunta Fabio Schiuma, dirigente nazionale di Fratelli d’Italia, Fabrizio Santinelli, consigliere del III Municipio di FdI con i dirigenti locali Gabriele Massari e Monica Antonelli.

«Questa è l’ennesima azione concreta – ribadisce Schiuma – che Fratelli d’Italia promuove per ristabilire il rispetto delle regole in un’area dove l’illegalità era ormai diventata quotidiana. Un doveroso ringraziamento va rivolto alle forze di pubblica sicurezza per aver brillantemente condotto l’azione di sequestro. Non ci fermeremo finché questo fenomeno non sarà debellato».

Sulla stessa linea anche Santinelli: «Dopo diverse interrogazioni e richieste di intervento continueremo a combattere a spada tratta questo fenomeno. Non ci fermeremo. Sicurezza e legalità non sono negoziabili: ai cittadini deve essere garantito un territorio libero da degrado e commercio illegale».

L’intervento di oggi si aggiunge a una serie di operazioni già effettuate negli ultimi mesi, confermando l’impegno del coordinamento municipale del partito a guida del Coordinatore Maurizio Caserini e del ViceCoordinatore Marco Bentivoglio e dal Capogruppo consiliare Manuel Bartolomeo, nel contrasto all’abusivismo e nella tutela dei residenti.

