Ripuliti gli ingressi del parco di Aguzzano di via Fermo Corni e dintorni

Stante la cronica assenza delle Amministrazioni (oramai non rispondono più neanche all’invio di foto o richieste di sostegno…) anche oggi 24 febbraio 2019 una dozzina fra ortolani dell’Orto di Aguzzano e dei Comitati Insieme per Aguzzano, Schopenhauer oltre le Brigate Verdi, hanno ripulito gli ingressi del parco di Aguzzano di Via Fermo Corni e lungo tutto il perimetro dell’Orto Giardino di Aguzzano.

Ed è stato pulito anche il marciapiede della scuola elementare di Via Fermo Corni abbandonato a se stesso da mesi, se non anni. Alcuni ortolani invece si sono dedicati al montaggio del semenzaio che si spera a breve di terminare come appartenenti anche all’Orto.

Un plauso a tutti i partecipanti in particolare alla fotografa naturalista Susy che ha dato una mano prima di dedicarsi a fotografare alcune orchidee comparse nel Parco di Aguzzano.

Appuntamento al prossimo 31 marzo 2019 per la pulizia del Parco.

M. S.