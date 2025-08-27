Ripulivano appartamenti, presa banda di “latinos” a Fiumicino: 21enne arrestato dopo inseguimento

Un inseguimento ad alta tensione per le strade di Fiumicino si è concluso con l’arresto di un giovane cittadino cileno di 21 anni, gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale, mentre altri cinque componenti della presunta banda – di nazionalità argentina, cubana e cilena, tra i 18 e i 21 anni – sono stati denunciati per possesso di strumenti da scasso e ricettazione.

Tutto è iniziato durante un normale controllo su strada, quando i Carabinieri della Stazione di Fiumicino hanno notato un’auto sospetta, poi risultata a noleggio, con quattro persone a bordo.

Alla richiesta di fermarsi, il conducente ha ingranato la marcia e ha dato vita a un pericoloso inseguimento che ha attraversato il centro città, terminando solo in via Dei Tre Denari, quando il veicolo ha perso il controllo e si è scontrato con un’auto proveniente dalla direzione opposta.

I Carabinieri sono riusciti a bloccare il 21enne alla guida e un altro uomo di 37 anni, mentre gli altri due passeggeri sono fuggiti a piedi facendo perdere le proprie tracce. Durante la perquisizione dell’auto, i militari hanno rinvenuto arnesi da scasso, cacciaviti e abbigliamento utile per travisarsi.

Le indagini immediate hanno portato i Carabinieri a un B&B di Fiumicino, presunto covo della banda. Qui sono stati rintracciati i due fuggitivi e altri due complici, oltre a merce sospetta – tra cui orologi, borse, gioielli in oro e denaro contante – ritenuta frutto di furti precedenti.

Su disposizione della Procura di Civitavecchia, il 21enne è stato arrestato, mentre gli altri sono stati denunciati per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Tutto il materiale sequestrato è stato posto sotto vincolo.

All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice ha disposto per il 21enne l’obbligo di firma in caserma, mentre le indagini continuano per individuare eventuali altri membri della presunta banda.

