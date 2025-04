Riqualificata area verde di via Brembio a Labaro

Si sono conclusi gli interventi per la nuova area ludica di via Brembio a Labaro, già aperta alla cittadinanza.

Avviati a marzo in collaborazione con la Rete di Impresa dei commercianti, i lavori prevedono anche la realizzazione della nuova area fitness e l’installazione di un gazebo.

Sempre nella stessa area si stanno chiudendo i lavori per il nuovo accesso alla scuola, oltre a quelli di riqualificazione del campo da basket.

Il completamento di tutte le opere, che fanno parte di un’ampia progettazione per la riqualificazione della zona, è previsto per l’inizio di giugno.

