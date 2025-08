Riqualificate aiuole Mura Gianicolensi e Passeggiata Gianicolo

Inaugurate questa mattina – alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, dell’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi e del Presidente del Municipio XII, Elio Tomassetti – le aiuole, appena riqualificate, in viale delle Mura Gianicolensi e Passeggiata del Gianicolo.

Il progetto, che si colloca nell’ambito del più vasto Piano Strategico di Riqualificazione del verde orizzontale di Roma, finanziato con un importo complessivo di 5 milioni di euro, prevede interventi su 21 aree, distribuite nei Municipi I, II, XII e XIII.

Gli interventi riguardano: opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, erbacee e praterie; manutenzione e sostituzione delle parti ammalorate, adeguamento di recinzioni, balaustre, muri di contenimento; e interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche.

In particolare, nell’area in viale delle Mura Gianicolensi, prossima a Porta San Pancrazio, è stato realizzato un marciapiede in cemento drenante, riqualificata l’area di sosta centrale con sampietrini, effettuata la posa in opera di sedute in pietra, realizzato un impianto di irrigazione, eseguita la messa a dimora di Lippia nodiflora, una pianta erbacea tappezzante caratterizzata dal basso consumo idrico e minore necessità di manutenzione rispetto ai tappeti erbosi tradizionali. In autunno è prevista la semina a prato fiorito e la messa a dimora di cespugli di Viburno sul lato delle mura.

Per quanto riguarda, invece, l’area della Passeggiata del Gianicolo, adiacente alla statua dedicata a Ciceruacchio, sono state effettuate la bonifica vegetazionale dell’aiuola sotto il muraglione, la rimodulazione dell’area di sosta a sampietrino intorno al monumento, è stato realizzato un impianto irrigazione, ed effettuata la messa a dimora di Lippia e di specie arbustive, come il rosmarino e la ginestra, sull’aiuola rialzata.

Interventi simili di riqualificazione sono in corso di esecuzione in Piazza di Priscilla, in Piazza Giunone Regina e in via Chinotto.

“Abbiamo voluto dare alle aiuole stradali il valore che meritano” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale “grazie ad un primo finanziamento da oltre 5 milioni di euro per la realizzazione di 21 aiuole, in quattro municipi della città. Risorse che contiamo di replicare nei bilanci futuri per incrementare il numero degli interventi sull’intera città.”

“Non solo aiuole spartitraffico – spiega l’Assessora – ma anche piccole aree verdi non utilizzate che intendiamo valorizzare, nel rispetto del contesto, con la messa a dimora di nuovi alberi, fiori e vari tipi di arbusti, sempre con un occhio attento alla loro resilienza e sostenibilità”.

“Lavoriamo per una Roma più bella e accogliente, che non tralascia gli spazi più piccoli, perché riportare la Natura in città vuol dire anche questo: contrastare le isole di calore e preservare la biodiversità, trasformando quelli che erano luoghi di passaggio, privi di vocazione, in micro-giardini urbani, dall’identità ritrovata, nel pieno rispetto della natura e della bellezza della loro storia”, conclude l’Assessora Alfonsi.

