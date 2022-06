“Risorgimenticchio” di Giovanni Di Grezia al Teatro Tor Bella Monaca

“Risorgimenticchio” è un’opera teatrale umoristica scritta da Giovanni Di Grezia con la regia di Gianni de Feo, interpretata da Alessandra Ferro, Adriano D’Amico, Claudio Panzironi, Emanuele Durante, direzione musicale Adriano D’Amico, studio scenotecnico Fabio Marsella, scene e costumi Sabrina e Roberto Rinaldi, fonico Luca Pigatto.

La trama

Alcide Palmiro Demosoni, segretario nazionale del partito dei “Rigoristi” è scoraggiato perché i sondaggi lo danno perdente contro il partito degli “Accettisti”. La soluzione gliela dà la madre: far ritornare in vita i padri della patria ed i vecchi valori risorgimentali, che hanno fatto grande l’Italia. Sembrerebbe un paradosso, cioè cercare nel passato quei grandi principi e grandi politici, merce rara oggi, per ricostruire una società più giusta e infondere agli Italiani la speranza di un futuro migliore.

La commedia prende spunto proprio dal dramma di questi tempi, cioè la carenza di figure politiche che possano traghettare fuori dalla crisi quel popolo, che più di ogni altro si era distinto nei secoli passati per fantasia e ricerca della “bellezza” in ogni campo; un popolo che sembra aver smarrito la strada per risolvere gli attuali problemi sociali, per cui l’unico rimedio è: ricorrere al paranormale.

Risorgimenticchio è una commedia godibile dall’inizio alla fine, di non facile messa in scena (dati gli angusti spazi del palcoscenico e delle quinte), invece il regista, Gianni de Feo, è riuscito, con pochi elementi di scena e invenzioni geniali, a rendere credibile anche l’impossibile: parlare, per esempio, con il redivivo Giuseppe Mazzini. Gli attori si muovono con una naturalezza sul palcoscenico da far pensare ad un ensemble teatrale di grande affiatamento, visto che nessuna compagnia ha potuto effettuare le prove nei giorni precedenti.

Raramente ho assistito ad una rassegna (Libero Teatro in un Teatro Libero) così ben assortita e dove la noia è bandita: ogni compagnia, che finora si è esibita sul palcoscenico del Teatro di Tor Bella Monaca, ha mantenuto le aspettative andando aldilà di ogni più rosea aspettativa.