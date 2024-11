Rissa, e violenze: bar chiuso per 15 giorni a Don Bosco

Il Questore di Roma ha imposto la chiusura di un bar nel quartiere Don Bosco per 15 giorni, in seguito a una serie di episodi di violenza culminati nella rissa avvenuta sabato 23 novembre.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 100 del T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), mira a tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini, gravemente compromessi dalle vicende legate al locale.

La rissa: bottiglie, bastoni e intervento della polizia

L’episodio che ha fatto scattare il provvedimento si è verificato nel pomeriggio di sabato 23, quando una violenta lite è esplosa tra due clienti – un uomo e una donna di origine cubana – e la titolare del bar, coinvolgendo anche il figlio minorenne di quest’ultima.

Bastoni e bottiglie sono stati usati come armi in un’escalation di violenza che solo l’intervento tempestivo della Polizia di Stato è riuscito a interrompere, evitando conseguenze più gravi.

Nonostante ciò, tutti i partecipanti alla rissa hanno riportato ferite e sono stati trasportati al pronto soccorso. Gli aggressori maggiorenni sono stati arrestati, mentre il figlio della titolare, essendo minorenne, è stato denunciato alla Procura specializzata per i reati commessi.

Un bar al centro di altre violenze:

L’episodio di sabato scorso non è stato un caso isolato. Secondo le indagini condotte dal commissariato Tuscolano, il locale è stato teatro di altre due aggressioni recenti.

In uno degli episodi, la titolare del bar sarebbe stata coinvolta in un’aggressione ai danni di due donne. In un’altra occasione, invece, è stata protagonista di una lite con alcuni clienti.

La Divisione Amministrativa della Questura, incaricata di analizzare la situazione, ha inoltre scoperto che la titolare del bar risulta gravata da numerosi pregiudizi di polizia, elemento che ha ulteriormente pesato sulla decisione del Questore.

Il provvedimento: ordine pubblico prima di tutto

Alla luce dei gravi episodi di violenza e del contesto problematico che circonda il locale, il Questore di Roma ha deciso di applicare l’art. 100 del T.U.L.P.S., disponendo la chiusura temporanea del bar per 15 giorni.

L’obiettivo del provvedimento è garantire la sicurezza della comunità locale e prevenire ulteriori episodi che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei cittadini.

La notifica del provvedimento è stata effettuata dagli agenti del commissariato Tuscolano, e da oggi la serranda del bar rimarrà abbassata. Una misura severa ma necessaria, secondo le autorità, per ristabilire l’ordine nel quartiere.

