Ristorante multato per gravi carenze igienico-sanitarie: 150 kg di cibo sequestrati

I Carabinieri del NAS e della Compagnia Roma Centro hanno effettuato un blitz in un ristorante dell’Esquilino, scoprendo gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie. Al titolare del locale è stata inflitta una multa di 4.500 euro e sono stati sequestrati 150 kg di alimenti non tracciati.

Le verifiche, che hanno interessato l’intera area della stazione Termini, piazza Indipendenza, via Giolitti, piazza dei Cinquecento e zone limitrofe, hanno portato alla luce diverse irregolarità.

Nel ristorante dell’Esquilino, i Carabinieri hanno constatato la mancata applicazione delle procedure di autocontrollo HACCP, la mancata tracciabilità degli alimenti e carenze igienico-sanitarie.

Per queste violazioni, al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa di 4.500 euro e sono stati sequestrati 150 kg di generi alimentari che non rispettavano i requisiti di sicurezza alimentare.

Oltre al blitz nel ristorante, i Carabinieri hanno denunciato un uomo trovato in possesso di 25 grammi di hashish nascosti nei calzini, durante un controllo in via Manin.

Inoltre, una donna romena senza fissa dimora è stata trovata in possesso di un paio di forbici di 24 centimetri senza giustificato motivo, e per questo è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria.

