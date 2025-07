Ritrovati cinque ordigni bellici al lago Albano: evacuata l’area

Un pomeriggio d’estate sul lago Albano si è trasformato in un’inaspettata operazione di sicurezza, quando la tranquillità delle sue rive è stata interrotta dal ritrovamento di cinque ordigni bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale.

Erano da poco passate le 16:00 di venerdì 18 luglio, quando una pattuglia della Polizia Fluviale, impegnata nell’ambito dell’operazione Laghi Sicuri, predisposta dalla questura di Roma, ha scoperto, sull’arenile del lago, cinque granate incendiarie.

Un ritrovamento non solo inatteso, ma estremamente pericoloso: si trattava infatti di ordigni capaci di sviluppare temperature fino a 2.200 gradi, residui letali di un conflitto che ancora oggi lascia tracce silenziose nel sottosuolo.

La zona è stata immediatamente evacuata e sono stati allertati gli artificieri, che sono intervenuti in tempi rapidi per mettere in sicurezza gli ordigni. L’intera operazione si è conclusa intorno alle 18:00, senza che nessuno riportasse ferite o conseguenze.

