Rivivere la storia del Circo Massimo attraverso realtà aumentata e virtuale

Anche in autunno e in inverno, ma con orario leggermente ridotto per l’entrata dell’ora solare (dalle 9.30 alle 16.30 invece che fino alle 19.00), cittadini romani e turisti potranno continuare ad usufruire del Circo Maximo Esperience, il progetto innovativo di valorizzazione in realtà aumentata e in realtà virtuale di uno dei luoghi più significativi della storia della città, il Circo Massimo, il più grande edificio per lo spettacolo dell’antichità e uno dei più grandi di tutti i tempi (600 m di lunghezza per 140 m di larghezza).

Circo Maximo Experience è un progetto all’avanguardia che implementa tecnologie interattive di visualizzazione mai realizzate prima in un’area all’aperto di così ampie dimensioni. Attraverso un percorso di visita immersiva, indossando gli appositi visori, si vedrà per la prima volta il Circo Massimo in tutte le sue fasi storiche: dalla semplice e prima costruzione in legno, ai fasti dell’età imperiale, dal medioevo fino ai primi decenni del ’900.

Il progetto Circo Maximo Experience, aperto al pubblico dal 23 maggio scorso, è promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale – Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, organizzato da Zètema Progetto Cultura e realizzato da GS NET Italia e Inglobe Technologies, aggiudicatarie del relativo bando di gara.

La direzione scientifica è a cura della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. La narrazione in lingua italiana è affidata alle voci degli attori Claudio Santamaria e Iaia Forte. Il percorso itinerante, della durata di circa 40 minuti, è disponibile anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo e russo.

INFO

Circo Maximo Experience

Ingresso da viale Aventino, Roma

Orari dal 27 ottobre 2019 al 28 marzo 2020

Da martedì a domenica ore 9.30 – 16.30.

24 e 31 dicembre: ore 9.30 – 14.00.

Ultimo ingresso fino a un’ora prima dell’orario di chiusura.

Chiuso il lunedì, 25 dicembre, 1 gennaio, 1 maggio.

In caso di pioggia non sarà possibile fruire dell’esperienza multimediale.

Biglietto “Circo Maximo Experience” (visita multimediale)

€ 12,00 intero; € 10,00 ridotto (per i gruppi di minimo 10 persone).

I biglietti sono acquistabili sul posto, on line sul sito web e nei Tourist Infopoints

Biglietto area archeologica (visita non multimediale):

€ 5,00 intero; € 4,00 ridotto per i non residenti

€ 4,00 intero; € 3,00 ridotto per i residenti

Ingresso gratuito per i possessori di MIC card

Per maggiori informazioni

Call center 060608 (tutti i giorni ore 9.00-19.00)

www.circomaximoexperience.it

a cura di Bruno Cimino e Bruna Fiorentino