“Rivuoi il tuo violino? dammi i soldi”, tentata estorsione ai danni di un artista di strada

“Rivuoi il tuo violino? dammi i soldi”: così un 31enne romano è finito in manette per tentata estorsione. La vicenda ha inizio la sera del 3 luglio, quando un artista di strada brasiliano, di 38 anni, ha chiamato il 112 per denunciare un’aggressione e un tentativo di estorsione da parte di un conoscente.

Il motivo? La mancata consegna di una somma di denaro che il 31enne pretendeva in cambio della restituzione di un violino, dimenticato qualche giorno prima nella sua abitazione.

Non appena ricevuta la denuncia, i carabinieri si sono messi sulle tracce dell’estorsore. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, i militari lo hanno rintracciato in via dell’Acqua Bullicante, nel quartiere Prenestino.

Dopo averlo fermato, hanno perquisito la sua abitazione, trovando lo strumento musicale nascosto, prontamente restituito al legittimo proprietario.

La magistratura, informata dell’accaduto, ha immediatamente avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.

Le prove raccolte hanno incastrato il 31enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili.

Su disposizione del giudice per le indagini preliminari, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, portando il 31enne dietro le sbarre del carcere di Regina Coeli.

