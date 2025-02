Robinson Crusoe al Teatro della Cicogna

Tornano il 17 febbraio 2025, dalle ore 19 alle 20, nel Teatro della Cicogna, nell’omonima via al civico 2, i Reading letterari, a cura di Antonello Dionisi, che fanno rivivere sul palco i brani più significativi di un romanzo e ne fanno spettacolo con l’aiuto di film e musiche che rievocano le atmosfere del racconto.

Il libro che sarà in lettura è Robinson Crusoe di Daniel Defoe

Robinson Crusoe ha ispirato romanzi, film e cartoni animato e ha portato all’attenzione del grande pubblico l’Uomo alle prese con sé stesso, con il suo spirito di sopravvivenza che va oltre la pazzia dell’essere irrimediabilmente soli. La solitudine è infatti al centro di qest’opera che condensa in un solo libro tutte le sfaccettature dell’animo umano: da quelle più recondite a quelle più ilari. Il libro ci lascia con una domanda finale: una volta usciti dall’isola, ci sentiremo meno soli?

