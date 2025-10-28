Rocca Cencia, partono le demolizioni delle ville abusive di due famiglie sinti

Questa mattina, 28 ottobre, le ruspe hanno cominciato a lavorare in via Arzachena, nella periferia est di Roma. Obiettivo: abbattere le ville abusive che da anni occupano il territorio, restituendo sicurezza e legalità ai cittadini.

L’intervento vede insieme vigili del fuoco, carabinieri, polizia, polizia locale e Guardia di Finanza, una macchina operativa imponente per un’operazione delicata e simbolica.

Due i manufatti sotto sequestro. Nel primo erano presenti tredici persone, sette delle quali minori; nel secondo, otto persone, tra cui due bambini.

Alcuni appartenenti alla famiglia Komarov, già coinvolta in gravi vicende criminali, tra cui l’omicidio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso a Monte Compatri nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2024.

Un’operazione tra legalità e assistenza sociale

“Ringrazio i vigili del fuoco per aver messo a disposizione i loro mezzi, evitando costi aggiuntivi ai cittadini”, ha dichiarato il presidente del municipio VI, Nicola Franco. “Per 15 anni non sono state fatte demolizioni, e quest’anno siamo già arrivati alla terza”.

Gli interventi seguono censimenti accurati effettuati con la Sala Operativa Sociale del Comune, che hanno permesso di identificare i nuclei familiari presenti.

Per gli occupanti, sarà garantita l’assistenza alloggiativa prevista dalla legge, con un occhio alla tutela dei minori e alla sicurezza di tutti.

Il segnale delle istituzioni

“Da quando siamo al governo di questi territori, chi vive di illeciti non avrà vita facile. Lo Stato avanza e si riprende gli spazi ceduti”, ha sottolineato Franco. “Questa è la prova che, quando istituzioni e enti locali lavorano insieme, si ottengono risultati concreti. È un momento di gioia: dare risposte certe ai cittadini che chiedono rispetto della legalità”.

Le operazioni procedono in un clima tranquillo, mentre a seguire è previsto il ripristino dei luoghi e l’abbattimento dei manufatti abusivi, segnando un nuovo passo nella lotta all’illegalità nella periferia romana.

