Rocca di Papa, si perdono in un sentiero impervio: recuperati dai Vigili del Fuoco

E’ scattato l’allarme nel tardo pomeriggio di oggi domenica 5 aprile, lungo via dei Laghi, nel territorio di Rocca di Papa, dove due ragazzi si erano dispersi mentre percorrevano un sentiero particolarmente impervio.

Alle ore 18.00 la sala operativa del comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha attivato l’intervento inviando sul posto la squadra 15/A, supportata dal Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale), specializzato nelle operazioni di soccorso in ambienti difficili.

Le ricerche si sono concentrate nell’area segnalata, resa complessa dalla conformazione del terreno. Dopo ore di lavoro, i soccorritori sono riusciti a individuare i due giovani, apparsi affaticati e disorientati.

Fondamentale l’intervento del personale SAF, che ha operato calandosi con tecniche specifiche, utilizzando la cosiddetta “scala italiana”, per raggiungerli e recuperarli in sicurezza.

Una volta riportati in zona accessibile, intorno alle 21.20, i ragazzi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118. Le loro condizioni, seppur segnate da stanchezza e perdita dell’orientamento, non risultano gravi.

Sul posto presenti anche le forze dell’ordine per il supporto alle operazioni.

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