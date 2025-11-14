Rocca inaugura la nuova Casa della Comunità “San Felice” a Centocelle

Una mattinata di taglio del nastro e di ritorno ai servizi per i cittadini del Municipio V: la Casa della Comunità “San Felice”, in via degli Eucalipti 14, riapre ufficialmente le porte dopo un intervento di riqualificazione totale da oltre 1 milione e 727 mila euro.

A inaugurarla è stato il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, accompagnato dal direttore generale della Asl Roma 2 Francesco Amato e dalla direttrice del Distretto D5 Cristina Patrizi.

Una presenza istituzionale importante per un presidio che torna a essere un punto di riferimento reale per il quartiere.

Una struttura completamente rinnovata e servizi potenziati

La nuova Casa della Comunità non è solo un restyling, ma un vero salto di qualità. Gli spazi sono stati ripensati per accogliere un’offerta sanitaria più ampia, moderna e accessibile.

All’interno trovano spazio:

Centro prelievi

Servizio vaccinazioni

Ambulatori specialistici di: broncopneumologia, cardiologia, chirurgia vascolare, dermatologia, endocrinologia, geriatria, neurologia, oculistica, ortopedia, otorinolaringoiatria e urologia.

Un pacchetto di servizi che rende la struttura un presidio fondamentale per la prevenzione, la cura e il monitoraggio dei pazienti del territorio.

Palestra per la riabilitazione e ascensore esterno: addio barriere architettoniche

L’intervento ha riguardato anche gli aspetti strutturali:

è stata realizzata una nuova palestra per la riabilitazione,

installato un ascensore esterno che garantisce il superamento delle barriere architettoniche e collega agevolmente tutti i piani.

Un segnale chiaro rispetto all’obiettivo di creare spazi inclusivi, accessibili e pensati per tutte le età.

La quarta inaugurazione dell’anno: una rete che cresce

Quella di San Felice è la quarta Casa della Comunità inaugurata nel 2024 dal presidente Rocca nella Capitale. Prima di questa, sono state aperte:

via Antistio 15 – Municipio VII

San Nemesio – Municipio VIII

via delle Averle – Municipio VI

Una rete che continua a espandersi: la Asl Roma 2 ha già annunciato nuove aperture nelle prossime settimane, distribuendo sul territorio servizi di prossimità sempre più capillari.

