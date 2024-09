Rocca-Petrella (Fd’I), sgombero “La Maggiolina”, Campidoglio non ha più scuse per ritardarlo

“Finalmente la sentenza del Consiglio di Stato pubblicata oggi pone la parola fine all’occupazione abusiva dei locali di Via Bencivegna nel Municipio III, locali che ancora oggi sono illegittimamente detenuti dall’associazione “La Maggiolina”.

Il Consiglio di Stato ha ribadito in maniera perentoria e chiara quanto già stabilito dal Tar ad aprile del 2023, respingendo quindi tutte le motivazioni dei ricorrenti (occupanti) e ribadendo la piena legittimità della determinazione dell’amministrazione capitolina n. 194 del 30 giugno 2016 con la quale si disponeva la riacquisizione del bene e determinava anche di stabilire il quantum dovuto dall’associazione e all’occupazione sine titulo del bene.

Siamo soddisfatti di questa sentenza perché nell’ultimo anno abbiamo svolto diverse sedute delle commissioni da noi presiedute per fare chiarezza ma soprattutto per chiedere l’esecuzione della determinazione del 2016 che in tutti questi anni non è mai state eseguita. Nell’ultimo anno l’amministrazione si è trincerata dietro i ricorsi e la volontà di voler attendere il TAR prima e il Consiglio di Stato poi, adesso non ci sono più scusanti, pertanto non siamo disposti a tollerare altri ritardi.

Dal 2016 ad oggi è stato permesso a chi non aveva titolo di continuare ad avere il possesso dei locali di Via Bencivegna senza pagare il canone e svolgendo attività che hanno generato entrate economiche, anche queste in assenza dei regolari titoli per essere svolte.

Vorremmo ricordare inoltre – proseguono Rocca e Petrella – che dal 2021 non viene eseguita dal Municipio III la determina di revoca dell’autorizzazione alla somministrazione di bevande e cibo, il paradosso è che la determina non viene eseguita dalla stessa dirigente che la firmò a suo tempo, per questo nei giorni scorsi abbiamo scritto al Segretariato Generale per chiedere lumi.

A questo punto non ha più senso neanche la convocazione del Comitato tecnico del Dipartimento al Patrimonio con il quale qualcuno vorrebbe provare a riconoscere alla Maggiolina quanto previsto dell’art. 42 del Regolamento sull’utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale, primo perché non ci sono i requisiti ma principalmente poiché un regolamento comunale non può superare una sentenza del CdS che ribadisce l’assenza di qualsiasi titolo per gli occupanti.

Roma Capitale predisponga al più presto la ripresa in possesso dell’immobili e attivi tutti gli strumenti per recuperare gli oltre 600.000 € di credito che vanta nei confronti degli occupanti, noi non tollereremo altri ritardi o iniziative dell’Amministrazione volte a far rimanere gli occupanti in quella sede, 8 anni di ritardo ci sembrano già troppi, per questo – concludo Rocca e Petrella – ci riserviamo di interessare la Corte dei Conti per verificare se non ci siano i presupposti di un danno erariale per le casse del Comune da parte di chi non ha seguito le determinazioni dirigenziali nel corso di tutti questi anni o di chi eventualmente non darà seguito alla sentenza del Consiglio di Stato, prorogando di fatto un’occupazione senza titolo”,

Lo dichiarano in una nota Federico Rocca il consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e Presidente della Commissione Trasparenza e Giordana Petrella consigliera del Municipio III di FdI e Presidente della Commissione Trasparenza del Municipio.

