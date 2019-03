Roghi tossici presso i campi nomadi: programmato un servizio di vigilanza e pattugliamento H24

Sulla base di quanto stabilito in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore Carmine Esposito, con un’ordinanza, ha disposto un servizio di vigilanza e pattugliamento dinamico H24 per contrastare il fenomeno dei “roghi tossici” presso i campi nomadi.

Il servizio straordinario di controllo del territorio sarà operativo, presso il campo nomadi di via di Salone, dal 12 marzo al 2 aprile 2019 e sarà frutto di un’attività congiunta tra operatori della Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, personale del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, a supporto dei quali saranno schierati anche militari dell’Esercito Italiano impiegati nell’operazione “Strade sicure” a guida Brigata “Sassari”.