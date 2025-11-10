Roma, 14enne ruba un’auto Enjoy e tenta la fuga: bloccato dai Carabinieri su via Tuscolana

Momenti di tensione ieri pomeriggio su via Tuscolana, dove un’auto a noleggio della flotta Enjoy non si è fermata all’alt imposto dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, impegnati in un controllo alla circolazione stradale.

Alla vista della pattuglia, il conducente ha premuto sull’acceleratore tentando la fuga, ma la corsa è durata poco: l’auto si è infatti schiantata contro una vettura ferma al semaforo rosso, pochi metri più avanti.

Quando i militari hanno raggiunto il mezzo, la sorpresa: al volante c’era un ragazzo di appena 14 anni, nato a Roma da famiglia di origini straniere e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, che ha anche opposto resistenza al momento del fermo, è stato subito bloccato e identificato.

Dagli accertamenti è emerso che la Fiat 500 Enjoy era stata rubata poco prima. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito nell’incidente.

Il 14enne è stato denunciato e affidato al suo tutore.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi del sinistro.

