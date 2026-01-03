Roma, 22enne sorpreso con diversi chili di stupefacenti e Rolex rubati: arrestato

Un controllo di routine, un’auto ferma sotto casa e un atteggiamento che non convince. È bastato poco, nella tarda serata di ieri, per far scattare l’operazione dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Roma Trastevere, che ha portato all’arresto di un 22enne romano, residente in Largo Guastalla, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Il sospetto e il blitz

I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato il giovane a bordo della sua auto, ferma nei pressi dell’abitazione.

Un comportamento ritenuto anomalo ha spinto i Carabinieri a fermarlo per un accertamento. Da lì, il passo è stato breve: il controllo si è esteso prima al veicolo e poi all’appartamento.

La droga in casa

All’interno dell’abitazione, l’intuizione investigativa ha trovato conferma. I Carabinieri hanno sequestrato 3,8 chilogrammi di hashish, suddivisi in 36 panetti, e 66 grammi di cocaina, oltre a bilancini, materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

Trovati anche 875 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro.

I Rolex e l’accusa di ricettazione

Durante la perquisizione è emerso un ulteriore elemento: in casa del 22enne sono stati rinvenuti due orologi di lusso Rolex Submariner.

Il giovane non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili sulla loro provenienza, facendo scattare anche la denuncia per ricettazione.

Il carcere

L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Roma, che ha disposto per il 22enne la custodia cautelare in carcere.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.