Roma accende il Natale: inaugurati l’Albero di Piazza del Popolo e le luminarie di via del Corso

Roma ha acceso ufficialmente il suo Natale. Nel pomeriggio dell’8 dicembre, tra applausi, cori e atmosfera di festa, il sindaco Roberto Gualtieri e la presidente di Acea, Barbara Marinali, hanno dato il via alla tradizione più amata dai romani: l’accensione dell’Albero di Piazza del Popolo e delle luminarie di via del Corso. Un’edizione speciale, questa, che brilla di un significato particolare alla vigilia dell’Anno Giubilare.

La cerimonia, condotta da Noemi, ha trasformato la piazza in un grande palcoscenico a cielo aperto, grazie alle voci dei piccoli cantori della Scuola di Canto Corale del Teatro dell’Opera di Roma, del “Coro che non c’è” e dell’Anonima Armonisti.

Una cornice sonora che ha accompagnato il momento più atteso: l’accensione dell’imponente Abies Nordmanniana alto oltre 20 metri.

L’albero, donato e allestito in collaborazione con Rattiflora Sas, è apparso in tutto il suo splendore decorato con sfere oro, argento e rosse e illuminato da 100.000 led a basso consumo.

In cima, una grande stella dorata che domina la piazza e completa una scenografia pensata nel segno della bellezza ma anche della sostenibilità, grazie al progetto illuminotecnico firmato Blu Notte Eventi Lighting Design.

Ma la magia non si è fermata in piazza del Popolo. In contemporanea, via del Corso si è trasformata in un lungo tappeto luminoso di 1,8 chilometri: 500.000 sfere led ad alta efficienza, curate da ACEA, che compongono un racconto visivo tra tradizione e innovazione.

Un’installazione dinamica in cui convivono stella cometa, fiocchi di neve e giochi di luce che accompagnano romani e turisti lungo una delle vie più iconiche della città.

Anche la Galleria Alberto Sordi è stata vestita a festa con una scenografia luminosa ispirata ai motivi delle luminarie di via del Corso, mentre in tutti i Municipi di Roma sono stati allestiti alberi di Natale e installazioni curate dal Dipartimento Tutela Ambientale, per portare lo spirito delle feste in ogni quartiere della Capitale.

Roma, ancora una volta, si illumina e si prepara ad accogliere un Natale che guarda al futuro senza rinunciare alla magia delle sue tradizioni.

