Roma accende il Natale: l’albero di Piazza di Spagna torna a irradiare le strade del Tridente

Da Trinità dei Monti il Natale è tornato a irradiare le strade del Tridente.

Lunedì 2 dicembre 2025, con la tradizionale cerimonia di accensione dell’albero sulla celebre scalinata, Roma ha ufficialmente aperto la stagione delle feste vestendo il centro storico della sua luce più iconica.

Un bagliore caldo e scintillante che, dall’alto della scalinata, ha iniziato a correre lungo via dei Condotti, via del Babuino e via di San Giacomo, trasformando le arterie del lusso in un percorso luminoso che unisce tradizione e innovazione.

Quest’anno, infatti, il progetto di illuminazione porta la firma artistica e tecnica di Hausmann & Co, che ha puntato su allestimenti eleganti, raffinati e soprattutto sostenibili.

Archi e rosoni in alluminio laccato oro, realizzati con finiture eco-compatibili, si alternano a sfere intrecciate illuminate da micro-LED e a grandi decori in resina scolpiti e dipinti a mano.

Solo per questi ultimi sono state necessarie ben 800 ore di lavoro artigianale, un dettaglio che conferisce all’allestimento un tocco di unicità che difficilmente passa inosservato ai passanti.

Per accendere tutte le luci del Tridente sono stati installati oltre 500mila LED e 5 chilometri di tubo luminoso, un impianto scenografico a basso consumo che permette di illuminare il cuore della città senza rinunciare all’attenzione per l’ambiente.

A premere simbolicamente l’interruttore, con la fascia tricolore, è stato l’assessore ai grandi eventi e al turismo Alessandro Onorato, che ha dato il via all’accensione dell’albero e delle luminarie: “Rendiamo Roma sempre più viva e bella. È sempre un’emozione accendere l’albero di Natale a Trinità dei Monti e le luminarie del Tridente” ha dichiarato, ringraziando le associazioni di via Condotti, via del Babuino, via Margutta e soprattutto Hausmann per l’impegno nel restituire al centro storico un’atmosfera festiva di grande eleganza.

Il Natale, nel cuore di Roma, è ufficialmente iniziato. E quest’anno, più scintillante che mai.

