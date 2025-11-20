Roma accende la cultura: due settimane di mostre, musica, teatro e cinema in tutta la città

Roma si prepara a vivere due settimane ad alta intensità culturale. Dal 21 novembre al 4 dicembre, la città si trasforma in un palcoscenico diffuso dove arte, musica, teatro, letteratura e cinema dialogano in ogni quartiere.

Un mosaico di appuntamenti – firmato dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale – che unisce le grandi istituzioni cittadine alla rete vitale delle associazioni del territorio grazie all’Avviso Pubblico Roma Creativa 365.

Un cartellone ricchissimo che trova un filo rosso nell’omaggio a Pier Paolo Pasolini, a 50 anni dalla scomparsa: un tributo che attraversa danza, jazz, teatro civile e incontri d’autore.

Musei in Musica: Roma si illumina di notte

Torna uno degli appuntamenti più amati dai romani: Musei in Musica, sabato 29 novembre, con apertura straordinaria dei Musei Civici dalle 20 alle 2 di notte.

Con 1 euro (gratuito con MIC Card) si potrà girare tra collezioni e mostre, ascoltare concerti dal vivo e immergersi in performance sparse per tutta la città. Il programma completo sarà pubblicato sul portale dei Musei in Comune.

Nel frattempo, Roma accoglie uno degli eventi espositivi più attesi dell’anno. Dal 4 dicembre il Museo dell’Ara Pacis inaugura “Impressionismo e oltre.

I Capolavori del Detroit Institute of Arts”: 52 opere firmate Degas, Matisse, Picasso, Renoir e Van Gogh, in arrivo da uno dei musei più prestigiosi degli Stati Uniti.

Passeggiate, visite speciali e attività per famiglie

La Sovrintendenza Capitolina continua a proporre appuntamenti per scoprire la città con occhi nuovi.

21 novembre – Villa Torlonia

Una passeggiata tra storia e natura alla ricerca dei luoghi più fiabeschi della villa: dal Tempio di Saturno alla Casina delle Civette (due turni, ore 11 e 12).

21 novembre – Museo Pietro Canonica

Visita guidata con interprete LIS dedicata alle sculture religiose dell’artista.

22 novembre – Centrale Montemartini

Arriva Un’avventura di famiglia, percorso tra miti e statue dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni, con tanto di kit per trasformarsi in eroi dell’antichità.

Tutte le attività sono con prenotazione obbligatoria chiamando lo 060608.

La musica a Roma: dal barocco a Sergio Caputo

Il viaggio nella musica tocca tutti i generi. Il 26 novembre, l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia celebra il tricentenario di Alessandro Scarlatti con un concerto speciale nella Sala Sinopoli.

Il 22 novembre, invece, Sergio Caputo torna all’Auditorium Parco della Musica con lo spettacolo-concerto “Ne approfitto per fare un po’ di musica”, un racconto musicale nella sua inconfondibile atmosfera jazz-pop.

PPP Visionario: Pasolini tra jazz, danza e parola

La figura di Pasolini attraversa la città in un palinsesto che unisce arti performative e riflessione culturale.

21 novembre – Teatro Biblioteca Quarticciolo

Pasolini: per un jazz di poesia: una serata che fonde parole e improvvisazione musicale per riscoprire la sua opera in chiave jazzistica.

24–29 novembre – Mandala Dance Company

Alla WDA Accademia Europea di Danza, una settimana di eventi dedicati al corpo pasoliniano: una mostra-installazione immersiva, laboratori di danza e la grande performance finale del 29 novembre.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, con prenotazione obbligatoria.

Teatro: i grandi classici incontrano il contemporaneo

Sul palco del Teatro Argentina, dal 25 novembre al 4 gennaio, debutta Sabato, domenica e lunedì di Eduardo De Filippo, con la regia di Luca De Fusco e protagonisti Teresa Saponangelo e Claudio Di Palma.

Al Teatro India, fino al 30 novembre, Francesca Astrei dà voce a Mi manca Van Gogh, un intenso monologo che lega arte, memoria e giudizio sociale.

Da non perdere anche “La Strada”, il progetto teatrale e sociale di Veronica Pace, che coinvolge persone senza fissa dimora e giovani artisti under 30.

Dal 21 al 23 novembre, sotto un tendone da circo al Parco Colli Aniene, va in scena Pinocchio, un’esperienza di rinascita collettiva.

Cinema: da Altman a Olmi, da Boyhood a Heimat

La Casa del Cinema propone un ricco calendario tra film d’autore e rassegne internazionali:

27 novembre – Giornata del Cinema Ucraino

1° dicembre – Il mestiere delle armi di Olmi e Boyhood di Linklater

2–8 dicembre – Omaggio a Edgar Reitz con la versione restaurata di Heimat

Parallelamente, il Palazzo delle Esposizioni celebra il genio di Robert Altman con una rassegna che fino al 21 dicembre porta in sala molti dei suoi titoli più celebri.

Più libri più liberi: la città dei libri torna alla Nuvola

Dal 4 all’8 dicembre, la Nuvola all’Eur torna a riempirsi di editori, lettori, autori e dibattiti.

Tra gli appuntamenti dell’Assessorato alla Cultura:

6 dicembre – Presentazione di RomaRivista con Massimiliano Smeriglio

7 dicembre – La lunga notte dell’Idroscalo, incontro sull’eredità pasoliniana

8 dicembre – Corpo a Corpo, spettacolo di teatro civile di Valentina Petrini

Le Biblioteche di Roma porteranno inoltre mostre e incontri, tra cui Se non vuoi di Beatrice Zerbini e una performance di lettura collettiva il 5 dicembre.

