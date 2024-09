Roma accoglie Miró – Il costruttore di sogni, al Museo della Fanteria

Da sabato 14 settembre, e fino al 23 febbraio 2025, al Museo Storico della Fanteria di Roma sono in mostra 150 opere di Mirò, artista dallo spirito libero e gioioso.

L’esposizione “Miró – Il costruttore di sogni” propone una raccolta di opere realizzate tra il 1924 e il 1981, provenienti da collezioni private italiane e francesi.

Il progetto, dal carattere antologico, offre il linguaggio rivoluzionario di Mirò.

Le sperimentazioni che hanno caratterizzato circa 60 anni della sua lunga esistenza (1893-1983) lasciano un’impronta indelebile nell’arte e nella cultura del nostro tempo.

La straordinaria attitudine alla libertà passa dalla sperimentazione all’indipendenza da ogni dogma artistico, sociale e culturale.

La mostra segue un percorso diviso in 8 aree tematiche: Litografie, Manifesti, Poesia, Ceramiche, Derrière le Miroir, Pittura, Musica, Miró e i suoi amici, ognuna delle quali riferita alle passioni e agli attraversamenti dell’arte di Miró.

Tra le opere esposte spiccano soprattutto numerose litografie curate da stampatori e incisori di eccellenza come Fernand Mourlot, al quale si deve la perfetta e ineguagliabile resa di colore nel procedimento di stampa delle preziose opere grafiche.

“L’arte di Miró – spiega Achille Bonito Oliva, curatore della mostra e critico d’arte – compie un giro a trecentosessanta gradi su tutta la storia della creatività e accoglie nel proprio bagaglio il linguaggio animistico dell’arte primitiva”.

“Miró – prosegue Achille Bonito Oliva – adotta lo stile, come modo di essere, dell’enfasi capace di auscultare le profondità; un procedimento di dilatazione psicologica, attraverso l’adozione di tecniche artigianali che non a caso possono ricordare il Medioevo, per l’identità religiosa dell’arte e lingue primitive, adatto a segnalare l’emergenza sentimentale di un soggetto negato come totalità.

Miró nelle sue espressioni pittoriche sfugge ad ogni categoria stilistica o appartenenza di gruppo. Prevale nella sua opera un principio di diaspora, che lo sottrae ad ogni appartenenza culturale.

I suoi antiritratti fondano una libertà espressiva che permette all’artista di appartenere ad una scuola linguistica determinata, astratta e figurativa. Prevale infatti il futuribile come una attitudine di apertura e invito ad una libertà espressiva che le permette ogni possibile sconfinamento”.

Tre aspetti della creatività artistica del genio catalano nato a Barcellona arrivano all’attenzione del visitatore: la rivoluzione del linguaggio artistico, la dimensione onirica e lirica e, infine, la tenace capacità di resistenza, in cui la joie de vivre e il fervore espressivo si realizzano in un linguaggio a sé stante, nella dimensione inafferrabile e primitiva dell’io più profondo.

“Il segreto del successo planetario di Miró – afferma il co-curatore, Vincenzo Sanfo – è un mix di segno e colore che, innestati in uno spirito libero, gioioso e intellettualmente colto, hanno permesso a questo piccolo uomo di diventare un gigante della storia dell’arte di tutti i tempi”.

“Miró – Il costruttore di sogni” è a cura di Achille Bonito Oliva, Maïthé Vallès-Bled e Vincenzo Sanfo.

Info mostra antologica “Miró – Il costruttore di sogni”

Dal 14 settembre 2024 al 23 febbraio 2025 al Museo Storico della Fanteria – Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 7 – Roma

Aperta dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 19:30, sabato, domenica e festivi, dalle ore 9:30 alle ore 20:30. Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

Vendita biglietto on-line: www.ticketone.it:

Intero: 15,00€ – Weekend e festivi

Intero: 13,00€ – Feriali. Ridotto in biglietteria: 10,00€, tutti i giorni: giovani fino ai 14 anni, giornalisti con tesserino, gruppi oltre 10 pax, universitari, convenzioni, over 65, diversamente abili e accompagnatori, personale delle Forze Armate.

Ridotto scuole: 5,00€

Biglietto Open: 16,00€ – Salta la fila

Gratuito: bambini fino ai 5 anni

Telefono: +(39) 333 609 5192; + (39) 351 840 3634

E-Mail: prenotazioni@navigaresrl.com

I moduli di prenotazione per scuole e gruppi sono scaricabili sul sito ufficiale:

https://www.navigaresrl.com/mostra/miro-a-roma/

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙