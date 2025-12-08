Roma accoglie Papa Leone XIV: folla e emozione a Piazza di Spagna per il tributo all’Immacolata

Folla in centro storico a Roma dove Papa Leone, nel primo pomeriggio dell’8 dicembre, è comparso in piazza di Spagna avvolto nella mozzetta rossa, a bordo dell’auto scoperta.

Un arrivo semplice ma solenne, che ha subito acceso l’entusiasmo dei romani e dei pellegrini affacciati lungo il percorso, dalle vetrine eleganti di via Condotti fino ai piedi della storica Colonna dell’Immacolata.

Ad accoglierlo, tra applausi e saluti, il sindaco Roberto Gualtieri e il cardinale vicario Baldo Reina. Il pontefice ha offerto un cesto di rose bianche alla Madonna, gesto-simbolo che ogni anno unisce la città e la Chiesa nel giorno più atteso dell’Immacolata.

Durante l’atto di venerazione, Leone XIV ha invocato speranza e pace per un’umanità “provata e talvolta schiacciata”. Parole intense, pronunciate davanti a una piazza gremita, che hanno toccato i presenti: “Guarda, o Maria, – ha pregato – a tanti figli e figlie in cui non si è spenta la speranza. Germogli ciò che il tuo Figlio ha seminato”.

Il pontefice ha poi elevato un appello perché “fiorisca la speranza giubilare a Roma e in ogni angolo della terra”, invitando a trasformare il Giubileo in un’occasione concreta per aprire “case e oasi di pace” dove ritrovare dignità, educare alla non violenza e imparare la riconciliazione. Un messaggio che suona come una chiamata universale alla rinascita.

Conclusa la preghiera, Papa Leone XIV si è avvicinato ai malati nelle prime file, distribuendo sorrisi, benedizioni e una parola a ciascuno. La folla, commossa, lo ha salutato con un lungo “W il Papa” mentre l’auto ripartiva verso via dei Due Macelli.

Come da tradizione, il Santo Padre ha poi lasciato la capitale per trascorrere la giornata di riposo a Castel Gandolfo. Rientrerà in Vaticano domani sera.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.