Roma, accusa un malore a Termini: salvato con defibrillatore dei carabinieri

Verso le ore 13:30, un cittadino italiano di 58 anni ha accusato un malore, probabilmente un infarto, sul binario 1est della stazione Termini. Allertati i Carabinieri del Nucleo Roma Scalo Termini che hanno fornito il defibrillatore in carico alla caserma (a pochi metri di distanza) ad un medico ed un infermiere liberi dal servizio che lo hanno utilizzato per mantenere in vita l’uomo fino all’arrivo dell’ambulanza che lo ha trasportato in codice rosso presso il Policlinico Umberto I.

