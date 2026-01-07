Roma, agguato nella notte sulla Tuscolana: aggrediti 4 militanti di Gioventù Nazionale

Un’azione fulminea e violenta ha scosso la periferia est della Capitale a poche ore dalle commemorazioni per i fatti del 1978.

Quattro attivisti di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile di Fratelli d’Italia, sono stati accerchiati e aggrediti da circa venti persone,armate di spranghe e aste, nei pressi di un supermercato in via Tuscolana.

Il commando si è poi dileguato rapidamente tra le vie del quartiere, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Francesco Todde, presidente di GN Roma, ha parlato di un’azione «pianificata» e di «professionisti dell’odio», denunciando la presenza di coltelli e radio tra gli aggressori.

Sulla vicenda è intervenuta la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha ricordato le vittime del terrorismo del 1978 e lanciato un appello alla memoria condivisa e al rispetto della democrazia: «Quando il dissenso diventa aggressione e l’idea viene zittita con la forza, la democrazia perde sempre».

L’episodio ha fatto innalzare il livello di allerta in vista della commemorazione ufficiale prevista per il pomeriggio di oggi, mercoledì 7 gennaio 2026, in via Evandro, nel quartiere Appio-Latino.

