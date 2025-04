Roma al setaccio: oltre 100 locali irregolari, patenti ritirate e chiusure per la mala movida

Centro Storico, Trastevere, San Lorenzo, Ponte Milvio, ma anche Parioli , piazza Bologna , quartiere Trieste , sono solo alcune delle località interessate in questo fine settimana dai controlli delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnate a contrasto dei fenomeni legati alla mala movida con particolare attenzione al rispetto delle normative sul consumo e la vendita di alcolici, a tutela della quiete pubblica e ai fini della sicurezza stradale.

Nel corso degli interventi, gli agenti hanno accertato oltre 100 irregolarità presso i locali pubblici, per anomalie igienico-sanitarie, somministrazione abusiva di alimenti e bevande, errata trattazione dei rifiuti, nonché per l’esercizio di attività di laboratorio e cucina in forma non autorizzata, occupazioni di suolo pubblico abusive, oltre a casi di musica non autorizzata all’interno di locali e schiamazzi in strada in orari notturni.

Una ventina le persone sanzionate perché sorprese a consumare irregolarmente alcolici in strada, con una decina di provvedimenti di chiusura nei confronti di minimarket trovati ad esercitare oltre l’orario consentito.

Le verifiche hanno riguardato anche il contrasto all’abusivismo commerciale nelle principali aree turistiche del Centro, tra cui Colosseo, San Pietro e Fontana di Trevi, con il sequestro di oltre 2000 articoli venduti illegalmente.

Particolare attenzione anche ai controlli per la sicurezza stradale, con poco meno di 2mila infrazioni rilevate per comportamenti scorretti alla guida, tra cui le violazioni per eccesso di velocità, soste ad intralcio e guida in stato di ebrezza.

Sono 15 le patenti ritirate a conducenti trovati con tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Nei loro confronti , in dieci casi, è scattata anche la denuncia.

