Roma, al via i cantieri sulla S.P. 493: due rotatorie per ridurre traffico e incidenti

Sulla S.P. 493 “Via Braccianese” si apre una nuova fase per la viabilità del quadrante nord-ovest di Roma. Sono partiti oggi i lavori per la realizzazione di due rotatorie destinate a ridisegnare due incroci storicamente critici, con l’obiettivo di migliorare sicurezza e fluidità del traffico nei Municipi XIV e XV.

Un intervento da circa 2 milioni di euro, inserito nel programma delle opere legate al Giubileo e affidato ad Anas, nell’ambito della convenzione con Roma Capitale e Città Metropolitana.

All’avvio del cantiere erano presenti l’assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini, la consigliera delegata alla viabilità della Città Metropolitana Manuela Chioccia, insieme al caposegreteria del sindaco Emiliano Minnucci e ai rappresentanti dei due Municipi interessati: Marco Della Porta e Daniele Torquati. Presente anche l’impresa esecutrice Gema S.p.A. e la direzione lavori di Anas.

Un intervento atteso da anni

Il progetto, che avrà una durata stimata di circa sei mesi, punta a trasformare due intersezioni a raso oggi considerate punti critici per incidentalità e rallentamenti costanti. L’obiettivo è eliminare le attuali criticità strutturali attraverso la realizzazione di due nuove rotatorie.

Le due nuove rotatorie

La prima, denominata Rotatoria A, sorgerà all’incrocio tra via Braccianese e via Anguillarese. Il nuovo assetto circolare, con un diametro di circa 40 metri, sostituirà l’attuale incrocio a “T”, intervenendo in particolare su uno dei punti più problematici del tratto, dove la visibilità nelle manovre di svolta risulta spesso ridotta.

Poco più avanti sarà realizzata la Rotatoria B, a circa 335 metri dalla prima, in corrispondenza del quadrivio tra via Braccianese, via Santa Maria di Galeria e via della Stazione di Cesano.

Un nodo viario complesso che verrà ridisegnato non solo per regolare i flussi, ma anche per ridurre la velocità dei veicoli in ingresso verso l’area di Osteria Nuova.

Entrambi gli interventi sono stati progettati secondo le più recenti normative in materia di infrastrutture stradali in ambito urbano, con particolare attenzione alla convivenza tra traffico privato, mezzi pesanti e trasporto pubblico.

Viabilità e cantieri

Durante l’esecuzione dei lavori saranno necessarie modifiche temporanee alla circolazione. Le deviazioni verranno attivate progressivamente e comunicate attraverso apposita segnaletica di cantiere, con l’obiettivo di limitare i disagi per automobilisti e residenti.

Le voci istituzionali

“Conosciamo bene le criticità di questo asse viario”, ha spiegato l’assessora Segnalini, sottolineando come l’intervento sia stato condiviso tra Roma Capitale, Città Metropolitana, Municipi e Anas. “Le nuove rotatorie ridurranno i punti di conflitto e miglioreranno la sicurezza di un nodo strategico per il quadrante nord-ovest della città”.

Sulla stessa linea la consigliera Chioccia, che ha evidenziato il valore della collaborazione istituzionale e la funzione dell’opera nel migliorare la scorrevolezza del traffico per pendolari e residenti.

Per il Municipio XIV, il presidente Della Porta ha parlato di un intervento “atteso e significativo per la periferia”, mentre il presidente del Municipio XV Torquati ha ricordato come il progetto fosse già stato proposto in più occasioni a partire dal 2009, fino alle successive riproposizioni negli anni successivi, sottolineando la lunga gestazione dell’opera.

Da parte di Anas, il responsabile della Struttura Territoriale Lazio Marco Moladori ha ribadito l’obiettivo di garantire cantieri efficienti e tempi certi, con la riduzione dei disagi e il rispetto degli standard qualitativi previsti.

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