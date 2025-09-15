Roma, al via il BiciPlan: 1500 km di piste ciclabili in dieci anni

Non solo nuove piste ciclabili, ma una vera e propria “visione urbana” che punta a ridisegnare Roma, avvicinandola a modelli di mobilità più sostenibili e sicuri.

Così l’amministrazione comunale ha presentato il BiciPlan, il piano decennale che mira a portare la Capitale da 330 a oltre 1500 chilometri di percorsi ciclabili.

Per un progetto di questa portata, però, non basta il disegno tecnico. Serve il confronto con chi vive i quartieri ogni giorno.

Ed è per questo che il Municipio VII, il più popoloso della città, ha deciso di aprire il dibattito con tre incontri pubblici: il primo il 15 settembre a Villa Lazzaroni, il secondo il 25 settembre nella Sala Rossa di piazza Cinecittà, il terzo al Csqa di Centroni.

Occasioni in cui cittadini, tecnici della mobilità e istituzioni potranno discutere modifiche e integrazioni al piano, aperto ufficialmente alle osservazioni fino al 30 settembre.

“Confrontarsi con la cittadinanza è fondamentale – ha dichiarato il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga – anche se poi l’amministrazione deve fare sintesi. Roma sulla ciclabilità è ancora indietro, per questo è necessario coinvolgere i cittadini, cambiare abitudini e logiche e rendere la città più sicura per bambini, pedoni e ciclisti”.

Concetto ribadito anche dall’assessore municipale alla mobilità, Fabrizio Grant: “La mobilità sostenibile ha bisogno di tutte le sue infrastrutture, ma anche di scelte condivise. Solo con una rete ciclabile integrata e sicura potremo convincere sempre più persone a usare la bici. E vogliamo infrastrutture che siano non solo utili, ma anche belle”.

Il BiciPlan, oltre a inserire nel disegno complessivo grandi opere come il GRAB (il Grande Raccordo Anulare delle Bici), la Ciclovia Tirrenica e il percorso Ostia-Colosseo, intende costruire un tessuto connettivo tra ciclabili e trasporto pubblico, per una città meno inquinata e più vivibile.

Una crescita graduale: dai 331 km attuali si passerà a 517 nel 2027, a 783 nel 2025 e, nell’arco di dieci anni, al traguardo simbolico di 1574 chilometri.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.