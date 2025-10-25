Roma, al via la potatura dei platani sul Lungotevere degli Inventori: 55 alberi sotto manutenzione

Sono partiti gli interventi di potatura dei platani sul Lungotevere degli Inventori, nel cuore del quadrante Marconi.

I lavori, a cura del Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale, riguardano 55 alberi disposti sui due lati della carreggiata e saranno eseguiti a step, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.

Dopo il Lungotevere degli Inventori, le operazioni proseguiranno su Lungotevere di Pietra Papa, con l’obiettivo di restituire decoro, sicurezza e salute al patrimonio arboreo della zona.

Un intervento significativo e pianificato, che segna – come sottolinea l’assessora all’ambiente Daniela Gentili dal Municipio Roma XI – “un cambio di passo nella gestione del verde urbano”: non più azioni emergenziali, ma una programmazione strutturata basata sulla crescita naturale degli alberi e sulla tutela dei cittadini.

Durante la stagione, sono già previsti ulteriori interventi di potatura sui filari stradali della città e operazioni mirate laddove necessario.

Ogni albero, spiegano da Roma Capitale, viene censito e monitorato grazie a GreenSpaces, la piattaforma digitale che raccoglie in modo georeferenziato i dati su ogni singola alberatura: specie, stato di salute, interventi passati e manutenzioni programmate.

Uno strumento innovativo, utilizzato anche dal Municipio XI Arvalia-Portuense, per garantire una gestione trasparente e continua del verde urbano.

Un lavoro capillare che, passo dopo passo, sta ridisegnando la cura del paesaggio urbano romano, riportando il verde – e la sua sicurezza – al centro delle politiche cittadine.

