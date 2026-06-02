Roma allarga l’area pedonale del centro: via della Vite verso lo stop alle auto

Il cuore del Tridente monumentale si appresta a cambiare nuovamente volto, proseguendo lungo la linea dura dell’amministrazione contro le auto nel perimetro storico.

Sulla scia del completamento della pedonalizzazione di via Condotti, i fari del Municipio I si accendono ora su via della Vite.

L’arteria, cerniera commerciale strategica tra via del Corso e piazza di Spagna, è finita al centro di un piano di restyling viario studiato per azzerare il traffico veicolare in uno dei vicoli più frequentati da turisti, romani e lavoratori.

L’idea che sta prendendo forma negli uffici di via Luigi Petroselli punta a interdire il transito alle automobili in un tratto chiave della carreggiata, restituendo lo spazio alla mobilità dolce e al passeggio.

Si tratta di una proposta che non piove dall’alto, ma che raccoglie e sintetizza le istanze presentate negli ultimi mesi dai comitati dei residenti e dalle associazioni degli esercenti della zona, uniti nel denunciare una situazione di invivibilità ormai cronica.

La trincea del Tridente: tra boutique, furgoni e scooter

Oggi via della Vite si presenta come un ecosistema ad altissima densità: boutique d’alta moda, storiche attività ristorative e flussi ininterrotti di pedoni convivono forzatamente con il passaggio continuo di scooter, auto private e, soprattutto, imponenti mezzi destinati alla logistica e alle consegne espresse.

Un mix diventato esplosivo per la sicurezza a causa dei marciapiedi storici, stretti e inadeguati a sopportare tali volumi di traffico.

Tra i punti neri messi nero su bianco nelle relazioni tecniche del Municipio figurano l’abitudine sistematica alla sosta irregolare di intralcio, il sistematico superamento dei limiti di velocità nei tratti rettilinei e la piaga dei monopattini in condivisione, sistematicamente abbandonati a ridosso degli scivoli per disabili e degli attraversamenti. Criticità che, nelle ore di punta dello shopping, paralizzano la viabilità pedonale mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Finestre orarie per i negozi e il nodo dei flussi di traffico

Il testo della delibera, che approderà a stretto giro nell’aula del parlamentino di via Petroselli per la discussione e il voto, non prevede comunque una serrata cieca alle esigenze del tessuto economico.

Sulla scorta dei modelli già collaudati nel resto dell’Ansa Barocca, la chiusura al traffico salvaguarderà l’approvvigionamento delle merci: verranno infatti istituite precise finestre orarie dedicate al carico e scarico, consentendo a negozianti e ristoratori di ricevere le forniture senza penalizzare i fatturati.

La svolta, in ogni caso, necessita ancora del semaforo verde definitivo dei tecnici. I primi tavoli di confronto con Roma Servizi per la Mobilità sono già stati formalmente aperti: l’obiettivo è valutare al millimetro l’impatto della chiusura di via della Vite sui flussi di traffico del quadrante circostante, individuando percorsi alternativi per evitare di congestionare le arterie limitrofe.

Per il Campidoglio la mossa rappresenta un tassello cruciale della macro-strategia orientata a slegare il Centro Storico dalla morsa dell’auto privata, abbattendo le emissioni e valorizzando l’immenso patrimonio monumentale della Capitale.

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