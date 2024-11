Roma: Ama, sventato furto d’auto nel cimitero di Prima Porta, intensificati i controlli

Dall’inizio del mese di novembre sono stati realizzati diversi interventi da parte della Security Ama all’interno dei cimiteri capitolini e, nel fine settimana, un’autovettura rubata all’interno del Cimitero Flaminio-Prima Porta è stata prontamente recuperata.

Il ladro, scoperto, è stato costretto ad abbandonare la vettura e si è dato alla fuga. Infine, il personale di Security e della Vigilanza che presidia il sito ha riconosciuto l’autore del furto anche grazie all’ausilio di foto segnaletiche messe a disposizione dalle Forze dell’Ordine.

Grazie all’implementazione delle misure di sicurezza del Cimitero Flaminio – Prima Porta, con la presenza di circa 30 telecamere installate nei punti strategici del cimitero, tra cui i varchi di accesso, i crocevia, l’area crematoria, la camera mortuaria e gli uffici, e all’efficace collaborazione tra il personale della Security e delle Forze dell’Ordine, è possibile monitorare costantemente l’intera area e prevenire fenomeni di microcriminalità.

Da tempo, inoltre, sono state intensificate le misure di sicurezza all’interno dei cimiteri, è stato realizzato un sistema di vigilanza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Le guardie giurate armate, in servizio durante l’orario di apertura dei cimiteri, operano in sinergia con la centrale operativa e con la sala operativa della Security di AMA, garantendo un intervento immediato in caso di necessità.

L’attività di prevenzione è svolta in stretta collaborazione con le Forze dell’Ordine, che affiancano le operazioni di vigilanza con un’azione investigativa e di repressione. Lo rende noto AMA S.p.A.

Immediata la reazione dell’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale:

“Il tentativo di furto di un’autovettura all’interno del cimitero Flaminio, sventato nel fine settimana appena trascorso dalla Security di AMA con il successivo riconoscimento dell’autore dell’illecito, dimostra come il livello di sicurezza sia cresciuto nelle ultime settimane nell’intera area del cimitero Flaminio.

Grazie alla rete di telecamere installate nei punti strategici, ai varchi di accesso e al servizio di vigilanza operante 24 ore su 24, il sistema attivato da Ama con la collaborazione delle forze dell’ordine garantisce la migliore sicurezza per i cittadini e la prevenzione dei fenomeni illeciti, contribuendo efficacemente, insieme alle azioni messe in campo dall’Amministrazione per la manutenzione del verde, la riqualificazione degli edifici e il potenziamento dei servizi, al miglioramento complessivo della qualità e del decoro dei nostri cimiteri”. Così in una nota Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale.

