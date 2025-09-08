Roma, arrestato 19enne tunisino dopo rapina con coltello

L’altra sera, tra il traffico e i lampioni di viale Palmiro Togliatti, altezza Piazzale Pino Pascali, un uomo ha chiesto aiuto a una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma in transito. Raccontava di essere stato minacciato con un coltello e rapinato del proprio borsello da un cittadino straniero.

I militari sono intervenuti immediatamente, iniziando le ricerche tra le vie limitrofe. Grazie alla descrizione dettagliata fornita dalla vittima, non ci è voluto molto per rintracciare il sospetto: poco distante, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso del coltello a serramanico e della refurtiva, prontamente restituita al legittimo proprietario.

Ma la sorpresa non finiva qui: durante il controllo, un cittadino del Bangladesh si è avvicinato ai Carabinieri e ha riconosciuto lo stesso giovane come autore di un’altra rapina subita nel pomeriggio.

Si tratta di un 19enne tunisino con precedenti, arrestato in flagranza per rapina aggravata e accompagnato in caserma in attesa del rito direttissimo.

Grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri, due vittime hanno potuto recuperare i propri beni e un giovane criminale è stato fermato prima che potesse colpire ancora.

