Roma. Arrivano in periferia i primi dei 328 bus

Su strada a Roma i primi dei 328 nuovi bus per migliorare i collegamenti nella periferia est della città. Presentati il 9 settembre 2020 i mezzi che serviranno le zone di Villaggio Prenestino, Castelverde, Grotte Celoni e Borghesiana.

Le vetture fanno parte della prima tranche della flotta di autobus acquistati da Roma Capitale e prodotti da Industria Italiana Autobus. Si andranno ad aggiungere agli oltre 400 nuovi bus già messi in circolazione da Roma Capitale.

Dal 28 settembre parte di queste vetture saranno in servizio su una nuova linea: è la 045 tra Castelverde, Lunghezza, Borghesiana e Grotte Celoni. Si connette alla metro C e nasce nell’ambito di una riorganizzazione complessiva della rete di superficie, nei quartieri compresi tra via Collatina, via Casilina, via Prenestina e via Polense, fino a interessare aree esterne al Grande Raccordo Anulare.

Il prossimo anno, preannuncia il Campidoglio, arriveranno altri 100 nuovi bus acquistati da Atac in autofinanziamento. Altri 82, intanto, sono già stati ordinati.