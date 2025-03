Roma-Athletic Bilbao: attesi mille tifosi spagnoli, sicurezza al massimo per evitare scontri

Mille tifosi, oltre duemila biglietti invenduti e un’atmosfera tesa che arriva da Bilbao fino a Roma. Giovedì 6 Marzo, lo Stadio Olimpico ospiterà l’andata degli ottavi di finale di Europa League tra Roma e Athletic Bilbao, ma sugli spalti mancherà il consueto muro rosso e bianco dei baschi.

La trasferta, che di solito vede un esodo massiccio di sostenitori, questa volta si preannuncia sottotono.

A pesare è la protesta della frangia più calda della tifoseria basca, i temibili Herri Norte, che hanno annunciato scioperi e contestazioni contro la dirigenza del club. Sullo sfondo, accuse di repressione della polizia locale e un malcontento che si respira da settimane.

Un pericoloso precedente e il timore di nuovi scontri

L’ultimo viaggio dei tifosi dell’Athletic a Roma, lo scorso settembre, non era passato inosservato: dalla curva ospiti partirono razzi contro la tribuna Monte Mario, un gesto che il club basco condannò con fermezza. Ora, con il ricordo ancora vivo e il nervosismo nell’aria, le autorità italiane non vogliono rischiare.

Sebbene la partita non sia classificata come “ad alto rischio“, il piano sicurezza sarà massiccio. Prefettura, Questura e forze dell’ordine si riuniranno nel pomeriggio per definire ogni dettaglio, con l’obiettivo di scongiurare episodi simili a quelli di Lazio-Real Sociedad, quando gli spagnoli furono assaliti dagli ultras biancocelesti nel rione Monti.

Previste misure ferree:

Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza pattuglieranno l’area dell’Olimpico e il Centro Storico già da mercoledì sera.

Monumenti e chiese sotto stretta sorveglianza, con transennamenti nelle zone più sensibili.

Divieti di sosta e possibili blocchi stradali al Foro Italico e persino a Villa Borghese.

Viabilità e trasporti: la città si prepara alla sfida

Come in ogni grande evento, anche la circolazione subirà cambiamenti. Diverse ore prima del calcio d’inizio scatteranno divieti di sosta temporanei, con la possibilità di chiusure improvvise per gestire il flusso dei tifosi.

Chi vuole evitare disagi potrà raggiungere lo stadio in modo sostenibile. Sono 18 le linee di trasporto pubblico che collegano l’area dell’Olimpico, tra cui le linee 2, 23, 31, 32, 53, 70, 168, 280, 301 e 910.

L’attenzione è alta, la tensione pure. E mentre la città si prepara ad accogliere gli spagnoli, l’incognita resta: sarà solo calcio giocato o anche la notte di un nuovo duello tra tifoserie?

