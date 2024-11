Roma, avviata rimozione veicoli dal multipiano di via Magnagrecia

Sono partite oggi 22 novembre le operazioni di rimozione di veicoli e motoveicoli in stato di abbandono in Via Magnagrecia, al civico 56, presso il parcheggio multipiano al di sopra del mercato Metronio.

Sul posto le pattuglie del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale impegnate nella gestione delle attività, con l’intervento di diversi carro attrezzi per la rimozione dei mezzi.

Le operazioni, che hanno portato al momento alla rimozione di 6 autoveicoli e 2 motorini, proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di eliminare un fattore di degrado e recuperare tali spazi, che in questo modo potranno essere restituiti, al termine delle opere di pulizia dei rifiuti presenti, ai cittadini per il loro regolare utilizzo come posti auto.

