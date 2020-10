Roma Bambina: I vandali rompono la casetta, noi aggiustiamo

“La scorsa estate dei vandali, – riferisce Roma Bambina -così tanto per divertirsi, avevano sfasciato la casetta dei libri per bambini posizionata al Parco del Carrubo a Montesacro. Per farlo avevano anche dovuto scavalcare la recinzione ed entrare nell’area giochi dei bambini, dove la casetta era posizionata.

Non ci siamo persi d’animo e, con un po’ di lavoro dei falegnami, e la collaborazione di tutti i volontari per spostarla e riportarla al parco, l’abbiamo rimessa in sesto.

Ora i libri sono di nuovo disponibili per tutti i bambin* con le nuove regole anti-Covid (i libri sono stati posti prima in quarantena per 10 giorni e si trovano nella casetta incellofanati).

E’ la dimostrazione che se si vuole le cose si aggiustano e, speriamo, anche i vandali si ravvedano…

Ringraziamo i falegnami Camillo e Luca della “Piccola falegnameria” di viale Tirreno che hanno offerto gratuitamente la riparazione, il Comitato dei genitori del Parco del Carrubo che gestisce il progetto al Parco e Attiva Montesacro”.