Roma: Battaglia (Pd), parco Centocelle sfida piu’ ambiziosa, bene assessora

“Aprire le porte del parco di Centocelle a Roma e farne una realta’ “e’ una sfida ambiziosa. Anzi, forse una delle piu’ ambiziose e impegnative che questa amministrazione sta affrontando. Ne va dato atto al sindaco Gualtieri, all’assessora Alfonsi, alla maggioranza in Assemblea capitolina e a tutti gli attori coinvolti in questo processo di trasformazione cosi’ profondo.

Conosciamo bene la complessita’ e il punto di partenza di questo lavoro: la presenza degli autodemolitori, i roghi su terreni privati alla cui bonifica ha dovuto far fronte questa amministrazione, il puzzle di proprieta’ diverse, enti e uffici preposti”. Lo dichiara in una nota Erica Battaglia, consigliera capitolina Pd e presidente della commissione Cultura e Lavoro di Roma Capitale.

“Conosciamo bene pero’ la valenza di questo progetto, come oggi ha spiegato bene l’assessora in commissione Ambiente, di cui siamo tutti orgogliosi e protagonisti – aggiunge Battaglia –. Dar vita a questo parco significa riscattare un pezzo di citta’ in bali’a di rischi ambientali e di abusi. Siamo dalla parte di chi oggi sta facendo la sua parte per riportare quel parco, tutto, nella disponibilita’ dei cittadini, affinche’ diventi uno spazio pubblico, un polmone verde finalmente di tutte e di tutti”, conclude Battaglia.

