Roma blindata: 3500 tifosi tedeschi in arrivo, massima allerta per il match Roma-Eintracht

Roma si prepara a fronteggiare un evento ad alto rischio. Oltre 3500 supporter dell’Eintracht Francoforte sono attesi in città per il match contro la Roma, in programma giovedì 30 gennaio alle ore 21:00, allo stadio Olimpico.

Il ricordo degli scontri del 2023 a Napoli, con auto di polizia incendiate, e degli incidenti durante il precedente incontro con la Lazio, dove alcuni tifosi tedeschi rimasero feriti, ha spinto le autorità a predisporre un piano di sicurezza senza precedenti.

Sicurezza al massimo livello

Dal centro storico allo stadio Olimpico, la Capitale sarà presidiata da centinaia di agenti, unità speciali e mezzi idranti.

La fontana della Barcaccia a piazza di Spagna, già danneggiata dai tifosi del Feyenoord nel 2015, è stata transennata, e altre celebri piazze, come Trevi, Repubblica e piazza del Popolo, saranno poste sotto stretta sorveglianza.

Sei zone del centro sono state mappate e presidiate, con interventi programmati da mercoledì mattina fino a venerdì, per evitare che la città si trasformi in un campo di battaglia.

Stop ad alcolici e oggetti pericolosi

Per limitare il rischio di disordini, il prefetto ha imposto rigide restrizioni: vietata la vendita da asporto di bevande e la somministrazione in contenitori che possano diventare armi improvvisate.

La zona di piazza di Spagna sarà protetta con barriere mobili e controlli ai varchi, mentre i principali hub logistici – come stazioni ferroviarie e aeroporti – saranno attentamente monitorati.

Tifosi nel mirino: doppio approccio per gestire la folla

La strategia adottata dalla questura segue un “doppio binario”: i tifosi pacifici troveranno un’organizzazione accogliente, con un meeting point a piazzale delle Canestre e trasporto gratuito verso lo stadio Olimpico.

Tuttavia, non ci sarà alcuna tolleranza per gli ultras violenti. La Digos sta tracciando i nomi dei sostenitori dell’Eintracht già coinvolti in episodi di teppismo, e chi tenterà di creare caos sarà immediatamente fermato.

Non solo tifosi ospiti: riflettori sulla curva romanista

L’attenzione non si concentra solo sui supporter tedeschi. Anche la tifoseria giallorossa è nel mirino, dopo i recenti episodi di violenza, inclusi quelli legati al derby capitolino.

Punti di fermo saranno allestiti nelle zone periferiche della città per trattare rapidamente eventuali arresti, con procedure di identificazione e, se necessario, espulsioni dal territorio nazionale per i cittadini comunitari ritenuti pericolosi.

Roma blindata, tra tensioni e prevenzione

La città si prepara a un confronto dai toni accesi, consapevole delle sfide che eventi come questo portano con sé.

Nonostante la stretta organizzazione, l’ombra della violenza aleggia, e Roma si trova ancora una volta a dover bilanciare sicurezza, sport e il desiderio di evitare che una giornata di calcio si trasformi in un teatro di guerriglia urbana.

