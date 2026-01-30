Roma, Blitz in Centro e a Termini: 4 arresti dei Carabinieri. Recuperata refurtiva di lusso

Una pressione costante, mirata, quasi chirurgica. È questa la strategia messa in campo dai Carabinieri nelle aree di Roma a più alta densità turistica e di transito, dove il confine tra vivibilità e degrado è sempre più sottile.

L’obiettivo non è solo contrastare i furti, ma restituire decoro urbano a zone quotidianamente sotto stress, tra commercio abusivo e occupazioni improprie di spazi protetti.

Shopping criminale nel cuore del lusso

Il primo fronte è quello del Centro storico, vetrina della città e, al tempo stesso, terreno fertile per ladri e borseggiatori.

In via del Tritone, i militari hanno arrestato una 22enne sorpresa subito dopo aver rubato borse e capi di lusso per un valore complessivo di 1.850 euro.

La giovane aveva manomesso i sistemi antitaccheggio, ma non è riuscita a eludere i controlli.

Stesso epilogo in via dei Giubbonari, dove un 46enne è finito in manette per il furto di un paio di occhiali da sole, e in via di Monterone, teatro di un episodio più violento: un 47enne, dopo aver sottratto generi alimentari, ha aggredito il personale di vigilanza nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Tentativo fallito.

Termini, crocevia di illegalità

Alta l’attenzione anche attorno alla stazione Termini, uno dei punti più sensibili della Capitale. Qui i Carabinieri del Nucleo Scalo Termini hanno concentrato i controlli sulla sicurezza dei viaggiatori.

Un 26enne è stato arrestato con diverse dosi di hashish addosso: fermato per un controllo, ha provato a confondere i militari fornendo generalità false.

Altri soggetti sono stati denunciati a piede libero perché trovati in possesso di forbici, aste in ferro e bastoni telescopici.

Denunciato anche un 24enne che aveva con sé carte di credito e telefoni cellulari risultati di provenienza furtiva.

Abusivismo e degrado sotto tiro

Parallelamente, l’operazione ha colpito duramente il commercio ambulante illegale, una delle principali ferite aperte nelle aree turistiche.

Tre cittadini stranieri sono stati sanzionati per la vendita abusiva di ombrelli: per loro multe complessive da 15mila euro.

Sei, invece, i Daspo urbani notificati per stazionamento vietato nelle zone a tutela rafforzata, tra Termini ed Esquilino. Nel corso dei controlli sono state identificate 105 persone e verificati 33 veicoli.

