Roma Borgata Festival: oltre 80 appuntamenti nei quartieri 

Si inaugura il 17 maggio 2026 Roma Borgata Festival, con un pic nic performativo che ospita tra gli altri Le Radiose, Il Menù della Poesia, Giulia Ananìa e Ivan Talarico.

Oltre 80 appuntamenti in 8 quartieri per 3 mesi di programmazione: dal 9 maggio al 13 settembre, dopo gli oltre 8000 spettatori dello scorso anno, torna il Roma Borgata Festival, il festival diffuso delle borgate e delle periferie romane, a cura di Alessandra Muschella.

Un filo che segue il raccordo, ma che in realtà disegna una geografia emotiva, umana, stratificata: è quello che attraversa le borgate di Roma e le restituisce come luoghi di incontro, racconto e possibilità. Tra Centocelle, Alessandrino, Primavalle, Montespaccato, Trullo, Magliana, Tor Marancia e Torpignattara, dal 9 maggio al 13 settembre una nuova costellazione di appuntamenti trasforma le periferie in un sistema vivo di palcoscenici diffusi, tra teatro, danza, musica colta e d’autore, circo contemporaneo, residenze e laboratori, costruendo una vera e propria staffetta culturale dove gli spazi “altri” diventano centrali. Dal mercato rionale, che si trasforma in scena narrativa con il nuovo spettacolo “Delitto al Mercato”, ai bar di quartiere con “Bar Campioni”, fino a un ex scuolabus che diventa palco itinerante, attraversando le strade con musica e racconti: non è lo spettacolo a essere protagonista, ma la borgata stessa si fa scenario, scenografia, platea e palcoscenico di un racconto collettivo che ridefinisce il concetto di centro e periferia.

Da qui, anche per il 2026, il Roma Borgata Festival torna con una programmazione che si articola nei diversi quartieri, da Centocelle e Alessandrino tra il 9 e il 31 maggio, fino a Primavalle e Montespaccato dal 3 al 7 giugno, passando per Trullo e Magliana dall’ 8 al 14 giugno, Tor Marancia dal 15 al 21 giugno e, infine, Torpignattara dal 7 al 13 settembre, costruendo un percorso continuo nello spazio e nel tempo.

Dopo la partenza del laboratorio performativo Materica il 9-30 maggio, si inaugura domenica 17 maggio a Villa De Sanctis con il Pic Nic Performativo: dalle ore 17.30 una maratona di eventi tra cui “ON AIR” della compagnia Le Radiose, “Il Menù della Poesia” e “L’amore è un accollo e Tu sei una lingua sconosciuta” di e con Giulia Anania e Ivan Talarico: un’apertura che intreccia musica, parola e teatro come primo momento di comunità.

Il festival entra nel vivo il 22 maggio con Bar Campioni che ospita “Garrincha, l’angelo dalle gambe storte” della Compagnia Malalingua al Bar Polisportiva Villa De Sanctis alle ore 19:00, mentre sabato 23 il parco di Villa De Sanctis, alle ore 20:00, accoglie “Dolce e Salato” di Carpa Diem e domenica 24, sempre alle ore 20:00, “Operai all’Opera – La Fanciulla del West” di E45, concerto spettacolo che riporta la lirica – dando, in ogni senso, voce alle sue maestranze – nello spazio pubblico. Domenica 24 alle ore 11 ritorna “Street Stories” che in collaborazione con Il Festival delle Passeggiate ci porterà a conoscere le storie del quartiere Centocelle.

Il calendario prosegue con tante novità tra cui il debutto il 30 maggio del nuovo format del Festival “Scuolabus – quando il viaggio diventa racconto”: un pulmino giallo anni ’70 diventa luogo di ascolto e racconto attraversando la città con Giulia Anania e ospiti diversi a ogni tappa: Astronza, Sara Drago, Diana Tejera e Livia Mancusi. Un’esperienza intima e mobile, dove la musica si intreccia alla memoria e alle storie dei territori, restituendo un viaggio che è insieme fisico e narrativo.

Domenica 31 maggio si ritorna a Villa De Sanctis alle ore 20:00 per la restituzione performativa “Materica_corpi che passano” a cura di Sil Marti e Giulia Federico e la prima di “Omaggio a Hans Zimmer” del M° Giordano Maselli, concerto immersivo dedicato alle grandi colonne sonore del compositore.

A Giugno il Festival continua con una ricca programmazione di eventi tra cui i debutti di: “Petern Norman – L’eroe dimenticato” di Matteo Cirillo a Montespaccato presso lo Sweet Bar il 4 giugno alle ore 19:00 e “Delitto al Mercato” il nuovo spettacolo a cura del Roma Borgata Festival e Emiliano Morana ambientato tra I banchi del Mercato Primavalle II, 5 e 6 giugno alle ore 21.00.

Dall’8 giugno il Trullo ospiterà presso il Lotto 8 Ater, la residenza coreografica site specific “Pillole urbane” a cura di Kodance/&KO che sperimenta il connubio tra arte del movimento, bellezza architettonica e urbana, per poi proseguire con la prime de “Il ciclista incatenato” di Ariele Vincenti e “Winner The Big Jump” di Circo Pacco.

Al Parco della Torre di Tor Marancia dal 15 Giugno troviamo i laboratori performativi di Circosvago, il nuovo progetto dell’Associazione Abra “Fiammiferi” e la prima di “Senza fissa Dimora” di Giulia anania e Tiziano Panici.

Gran finale a Torpignattara dal 7 al 13 settembre, dove presso il Parco Sangalli il Festival ospiterà una giornata di programmazione di artisti under 25 a cura di Dominio Pubblico e il ritorno di “Dialoghi Sinfonici” dell’Orchestra Eico diretta dal M° Germano Neri.

Tutti gli eventi prevedono un biglietto da 1/2 euro a sostegno del Festival.

Per biglietti e informazioni sul programma consulta il sito https://www. romaborgatafestival.it/

Roma Borgata Festival è un progetto di A.S.A.P.Q.

Direzione artistica: Alessandra Muschella

Con il sostegno di: Ministero della Cultura, Regione Lazio

Con il patrocinio di: Municipio Roma V, Municipio Roma VIII, Municipio Roma XI, Municipio Roma XIV e ATER Roma. Media Partner: HF4-Comunicazione

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