Roma brucia: fiamme sulla Pontina, traffico in tilt e fumo che invade la carreggiata

Un muro di fumo. È lo scenario apocalittico che si è presentato oggi a chi percorreva la via Pontina all’altezza di Castel Romano, dove un vasto incendio è divampato poco prima delle 13, a ridosso del chilometro 22.

Un sabato pomeriggio che si è così trasformato in un’emergenza di fuoco, seminando panico tra gli automobilisti e paralizzando il traffico in entrambe le direzioni.

L’allarme è scattato immediatamente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Protezione Civile, la Polizia Locale e i Carabinieri, impegnati in un’operazione difficile e delicata per mettere in sicurezza l’area.

In cielo, un elicottero ha iniziato a sorvolare la zona, sganciando acqua per contenere il fronte delle fiamme, che intanto continuava ad avanzare tra sterpaglie e vegetazione secca, favorito dal vento e dalle alte temperature.

Il traffico è andato in tilt. Lunghe file di auto si sono formate in direzione sud, verso Latina, con automobilisti bloccati per ore sotto il sole.

L’Anas, presente con il proprio personale, ha comunicato la chiusura della via Pontina in entrambe le direzioni, nel tratto compreso tra Pratica di Mare e Castel Romano, con una deviazione obbligatoria allo svincolo del km 19,500. Chiusa anche l’uscita per Pomezia, nel tentativo di agevolare i mezzi di soccorso.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Non si esclude la matrice dolosa, ipotesi purtroppo frequente nei mesi estivi.

