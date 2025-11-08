Roma, caos sull’autobus: uomo blocca la corsa con una bici elettrica sfidando il regolamento

Un bagliore di follia ha acceso la serata di venerdì 7 novembre a Grotte Celoni: un uomo di 46 anni, originario della Guinea, ha deciso di salire su un autobus della linea Atac 045 con la sua bici elettrica, sfidando il regolamento e mettendo in scacco passeggeri e autista.

Quando l’autista gli ha chiesto di scendere, l’uomo ha bloccato il mezzo, impedendo la partenza e creando momenti di tensione a bordo.

In pochi minuti, la corsa si è trasformata in una scena surreale: passeggeri increduli, porte chiuse e un ritardo di 20 minuti sulle tabelle di marcia.

L’autista ha subito chiamato il 112, e sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca.

I militari hanno trovato l’uomo deciso a non lasciare il bus, nonostante le spiegazioni e i richiami.

Durante i controlli, è emerso che il 46enne era sprovvisto di documenti e aveva fornito false generalità.

Dopo circa venti minuti di tensione e trattative, l’uomo è stato allontanato e denunciato, mentre la corsa è finalmente ripresa.

