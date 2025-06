Roma, Capitale dei borseggi: chi sono i “manolesta” che colpiscono turisti e pendolari

Nascosti tra la folla, mimetizzati tra i turisti. I borseggiatori di Roma sono una presenza silenziosa e costante che si muove tra stazioni, vagoni della metro e aree affollate del centro. Un fenomeno ormai strutturato, che non risparmia nessuna grande città europea, ma che nella Capitale assume contorni quasi sistemici.

Donne, minorenni, stranieri e “batterie” addestrate. Le protagoniste di molti furti sono giovanissime di origine rom, ma anche coppie dell’Est Europa, italiani insospettabili e intere batterie di ladri latinoamericani.

La loro organizzazione è tutt’altro che improvvisata: sanno quando colpire, dove posizionarsi e come agire in pochi secondi, lasciando le vittime con un portafogli in meno e nessun sospetto immediato.

Il “terreno di caccia” più battuto? La linea A della metropolitana, tra Termini, Spagna, Ottaviano e San Pietro. I turisti distratti, con zaini aperti o borse incustodite, sono prede perfette.

Soprattutto nei vagoni affollati, dove un urto o una spinta sono sufficienti a nascondere un colpo fulmineo. Ma anche gli autobus, in particolare quelli diretti ai siti archeologici o ai musei, non sono esenti.

Tecniche raffinate e complicità rodate. I borseggiatori spesso lavorano in coppia o in piccoli gruppi. Uno crea il diversivo, l’altro agisce. C’è chi fa finta di inciampare, chi si avvicina troppo in fila, chi distrae con una richiesta d’aiuto. Il tutto si consuma in pochi attimi. Poi la fuga, rapida, in mezzo a decine di altri volti anonimi.

Le forze dell’ordine conoscono bene questo schema, e i blitz nella metro sono frequenti. Ma il fenomeno si rigenera: chi viene arrestato spesso è minorenne o incensurato, oppure cambia identità. I più esperti, invece, restano nell’ombra, affidando i “colpi” a nuove leve formate sul campo.

Una piaga difficile da estirpare, resa più visibile dai filmati virali che ormai spopolano sui social, dove utenti e turisti documentano i furti in diretta, spesso denunciando la mancanza di controlli.

“Sui borseggiatori il governo ha fatto un’operazione pubblicitaria.- tuona la deputata del movimento 5 stelle, Marianna Ricciardi– Hanno eliminato le tutele per le donne incinte, un tema etico complesso affrontato per decreto e che non cambierà la vita dei passeggeri, visto anche tanti uomini e borseggiatrici senza prole restano impuniti. – continua – Bisogna prevedere la procedibilità d’ufficio per il reato di furto con destrezza, come ho proposto tramite emendamento, per iniziare ad affrontare seriamente il problema. – conclude Ricciardi – Ma il mio emendamento è stato bocciato, evidentemente a chi si muove in auto blu interessano i sondaggi, non i furti in metropolitana“.

Intanto, le raccomandazioni restano sempre le stesse: tenere d’occhio borse e zaini, evitare portafogli nelle tasche posteriori, e prestare attenzione nei momenti di salita e discesa dai mezzi.

Perché nella città dei millenni di storia, a volte, basta un secondo di distrazione per diventare l’ennesima vittima invisibile dei “manolesta”.

